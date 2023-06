La grande Une Des feux de poubelles et voitures incendiées dans plusieurs villes de l'île cette nuit

Plusieurs feux de poubelles ont été allumés et des voitures ont été incendiées durant la nuit de jeudi à vendredi dans différents quartiers de Saint-Denis, à St-Louis, ou encore à Sainte -Marie.Des jeunes ont également défilé dans les rues du Port.Les forces de l'ordre étaient mobilisées sur les sites concernés.Certains axes routiers portent encore ce matin les traces d'une nuit agitée.Comme dans de nombreuses villes en France, des feux de poubelles ont été allumés ces dernières nuits suite à la mort mardi soir de Nahel , 17 ans, abattu par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.