Des feux de poubelles dans le Chaudron pour fêter Halloween

De la fumée et une odeur de fumée planent sur Saint-Denis.



En ce soir d'Halloween, il n'y a pas que les enfants en quête de bonbons qui sont de sortie.



Quelques dizaines d'individus, à peine plus âgés parfois, ont décidé de fêter eux aussi Halloween, à leur façon, en dressant en fin de soirée des barrages vers 20h30 dans le Chaudron et en mettant le feu à des poubelles.



Comme à leur habitude, c'est au croisement des avenues Leconte de Lisle et Hyppolyte Foucque, non loin du Jumbo Score, qu'ils ont barré la route.



Les policiers sont intervenus et les ont rapidement délogés, tout en laissant les poubelles finir de se consumer, donnant un éclairage irréel à la scène.



Des galets jonchant le sol démontrent que la réappropriation du terrain par les forces de l'ordre ne s'est pas faite sans difficultés.



Ils ont reçu en renfort un hélicoptère qui a longtemps patrouillé dans le ciel dionysien, éclairant à l'aide d'un puissant projecteur les différents protagonistes.



On signale également des incidents au Port, à Saint-Pierre et à Saint-André.