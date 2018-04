Des feux de palettes sur le mail du Chaudron

Quatre foyers de palettes ont été allumés au niveau du mail du Chaudron ce vendredi soir vers 21H30.



Le spectacle semble si commun qu'il reste en l'état pendant des minutes voire plus.



Une heure environ après la mise à feu de ces bouts de bois, le feu se consumait toujours à 23h, sans l'ombre de l'intervention des pompiers, sans doute par crainte d'un envenimement.



Les palettes ont été brûlées aux quatre entrées qui permettent de s'engager sur l'avenue du mail du Chaudron, à hauteur de l'église de Sainte-Clotilde et jusqu'à l'ancien CASE du Chaudron.



Aucun véhicule de police n'était présent à 22h45 selon notre photographe présent sur place. Des jeunes, assis de part et d'autre de l'avenue, contemplent le spectacle dans le plus grand calme.