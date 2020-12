Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des familles saint-pauloises profitent d’un week-end au centre de vacances de l’Hermitage

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE), la Caisse des Écoles de Saint-Paul, en collaboration avec le Conseil Consultatif de la Réussite Éducative, ont fait profiter le temps d’un séjour, le week-end du 5 et 6 décembre 2020, 6 familles saint-pauloises au Centre de Vacances de l’Hermitage Bois Corail. L’objectif de ce week-end entre proches est, entre autres, de favoriser les liens entre les parents et les enfants dans un cadre agréable et convivial. Focus.



Petits et grands qui participaient au séjour « week-ends en famille » étaient ravis de pourvoir créer de nouveaux souvenirs en famille, les pieds dans l’eau.



De profiter d’un week-end au soleil et en pension complète du samedi à partir de 10h00 jusqu’au dimanche 16h30.



Ce dispositif appelé les « week-ends en famille » fait partie du cadre d’actions de soutien à la parentalité. L’équipe du Programme de Réussite Éducative (PRE) a envisagé cette année de proposer trois week-ends à des familles au sein du centre de Vacances de l’Hermitage en partenariat avec la C.A.F. et l’association Bois Corail.



Un court séjour, en dehors du foyer, qui a pour objectif de tisser des liens entre les parents et leurs enfants en leur permettant de se détendre dans un cadre agréable, tout en bénéficiant d’actions d’information, de prévention, d’ateliers parents-enfants, d’activités artistiques, sportives et de découvertes ; de renforcer la relation de confiance entre les familles et les membres de l’équipe du PRE ; d’être attentif à ce que les besoins et la sécurité des enfants soient respectés et de lutter contre l’isolement social et familial et de créer du lien social.



6 familles, soit environ 30 personnes, étaient libres le week-end du 5 au 6 décembre dernier d’organiser des activités de détente et de loisirs telles que se rendre à la plage, faire du shopping, découvrir le marché de l’Hermitage afin de profiter pleinement du séjour dans une structure composés de bungalows qui offrent tout le confort nécessaire.



Les actions, portées par l’association NOULAOZÉ, partenaire du Programme de Réussite Educative (PRE), ont permis aux familles de participer et de découvrir la colorimétrie à travers un atelier, pousser la chansonnette lors d’un karaoké ou encore de profiter de la mer lors d’une sortie bateau.



Les six familles bénéficiaires de ce court séjour proche du lagon ont été repérées et mobilisées par l’équipe de la réussite éducative pour participer au séjour. Sur place, deux animateurs ainsi qu’un référent du Programme de Réussite Educative étaient présents pour assurer l’accueil des familles, les animations et les veillées.



