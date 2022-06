A la Une . Des familles d'accueil toujours attendues pour 69 chiens du refuge de l'Arche de Noé

L’association APEBA effectue un point sur les chiens sortis des deux refuges de l’association Droit de Cité à Sainte-Anne et Sainte-Rose le mois dernier. Il manque cruellement de familles d’accueil pour offrir un autre horizon qu’une cage de fourrière à des dizaines de chiens. Le point avec APEBA : Par LG - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 12:07





A ce jour, 46 chiens sont réservés par des associations et refuges. 17 sont déjà sortis et revivent dans leur FA (famille d’accueil). Les procédures sont longues et les chiens sortent doucement....



Nous remercions toutes les asso et refuges : SPA du Nord, AMI, les Toutous du Monde, Anim’mots, LOOPS, Vivre libre, RPA, Un espoir au creux de leurs pattes, Au petit bonheur de nos oubliés, Pas si Bête, qui prennent sous leurs ailes ces chiens meurtris.



Mais pour ces 46 chiens, il manque encore 10 FA. On a besoin de vous pour eux !!



Et sur les 105 chiens, il y en a encore 59 SANS ASSO ET SANS FA dont certains très malades. Ils sont meurtris par ces années passées dans ce refuge et très mal en point.



En photos, des chiens à sortir en urgence !



Il faut urgemment les sortir et les placer en famille. Nous avons besoin de vous à l'île de La Réunion et ainsi proposer des accueils aux associations qui les prennent en charge.



Merci d'en parler autour de vous. c'est possible !



69 familles d’accueil sont recherchées pour ces chiens qui sont en fourrière depuis 1 mois.



Voici le formulaire pour s’inscrire en tant que famille d’accueil



Les soins vétérinaires pour leurs pathologies et traitements contre les maladies tropicales sont pris en charge par la DAAF. Les associations vous fournissent croquettes et jouets.



MERCI À VOUS et faites circuler l’info !



D'autres photos de chiens malades :