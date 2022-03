Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Des expositions à découvrir au sein du Laleu Kiltir





L’Hôtel des Postes accueille une exposition en duplex « Etadame et Femmes d’ici et d’ailleurs », des artistes peintres Florence Miranville et Isabelle Le Bihan.



Résistante, blessée, rayonnante, insouciante, précieuse… Les deux artistes peintres subliment les femmes dans leurs tableaux. Ce sont des œuvres remplies d’émotions qui vous attendent jusqu'au 26 mars dans la salle d’exposition de l’Hôtel des Postes à Saint-Leu.



À la médiathèque Baguett’, dans une collaboration originale, le photographe Laurent Capmas et l’artiste peintre Air, proposent une exposition de portraits de femmes : « Fuzion ».



Ce travail est l’aboutissement d’un long processus d’observation, de réflexion et de projection. L’objectif est de montrer la mixité présente sur l’île. Le travail sur les couleurs d’arrière-plan de chaque photographie représente les éléments naturels forts présents sur l’île intense. L’exposition est à découvrir jusqu’au 28 mars.



Exposition : « Etadame et Femmes d’ici et d’ailleurs » l’Hôtel des Postes de Saint-Leu

https://youtu.be/TeY9WJt6W24



Exposition « Fuzion » à la médiathèque Baguett’ de Saint-Leu

https://youtu.be/1kAxFf_rfm0

