A la Une . Des excréments de chien au bloc opératoire ? La clinique Ste-Clotilde dément





Ce mercredi, la clinique de Sainte-Clotilde a souhaité faire une mise au point et "rétablir la vérité", dénonçant une "diffamation".



"La Clinique Sainte-Clotilde fait l’objet depuis le 04 décembre 2017 de faits relayés par les médias de nos consoeurs et confrères de Mayotte. Le dysfonctionnement en question concernerait nous citons « des excréments émanant de plusieurs chiens errants dans le bloc opératoire », selon les sites d’information domtomnews.com et niooz.fr qui tiennent leurs sources de Mayotte Première France info tv selon un premier tweet de M. GALARME Thierry", relate la clinique, par la voix de son directeur d'exploitation Luc Triboulet.



Opérations annulées à la Clinique Sainte Clotilde à #LaReunion... des chiens ont pénétré dans le bloc opératoire et laissé leurs crottes @Bee_Mondroha @outremers360 @Linfore @Prefet974 @NassimahDindar

— GALARME THIERRY (@GALARMETHIERRY) 4 décembre 2017



La clinique évoque "des travaux le week-end pour préparer l’agrandissement à venir du bâtiment B et pour effectuer le remplacement des centrales ou armoires de traitement d’air". Un empoussièrement a été constaté le lundi matin à 7 heures. "Nous avons donc pris, par sécurité, la décision de ne pas opérer au bloc opératoire pour permettre un nettoyage approfondi des zones concernées", indique le directeur d'exploitation.



Et d'ajouter : "L’activité a repris normalement dès 13 heures et les patients qui ont été annulés ont été reprogrammés dans les meilleurs délais."



