A la Une .. Des étudiants vétérinaires lancent une mission stérilisation, des bénévoles recherchés pour la sensibilisation

Alors qu'une chienne non stérilisée peut engendrer 400 descendants en trois ans, et une chatte non stérilisée 600, une campagne de stérilisation va être réalisée par l'association REVEZ en partenariat avec l'association d'étudiants vétérinaires toulousaine BAYLENE. Des bénévoles sont recherchés pour sensibiliser les propriétaires d'animaux à l'importance de la stérilisation dans un contexte où l'errance est un véritable fléau. Par N.P - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 18:09

Le communiqué :



L'association REVEZ, en partenariat avec l'association d'étudiants vétérinaires toulousaine BAYLENE, organise une campagne de stérilisation et d'identification de proximité auprès des maîtres de chiens et chats situés sur des secteurs ciblés du TCO.



Cette mission aura lieu du 09 au 22 août 2022, dans la limite des créneaux disponibles. La prise en charge financière portera sur la stérilisation et sur l'identification, ainsi que sur le traitement antibiotique si besoin. Le transport de l'animal pourra éventuellement être assuré grâce à la mise en place d'un taxi animalier.



Afin d'agir au plus près de la population, des bénévoles et des médiateurs du TCO iront sensibiliser les potentiels bénéficiaires en faisant du porte-à-porte et en distribuant des flyers. Ce projet pilote est rendu possible grâce à la participation financière du TCO, de l'État via le Plan de Relance et de la SNDA. La priorité est de stériliser les animaux qui ont des maîtres, car il a été démontré qu'avec un plus fort pouvoir reproducteur, ce sont eux qui viennent entretenir l'errance animale sur notre île.



Cette action répond bien aux pistes proposées lors du Séminaire sur l’errance animale, organisé le 24 juin dernier. Le TCO s’est d’ailleurs engagé à poursuivre son soutien aux projets associatifs.



Les étudiants, qui pratiqueront les actes opératoires, seront encadrés par des vétérinaires en exercice qui mettent leur compétence, leur temps, leur matériel et leurs locaux à disposition sur des créneaux en fonction de leurs disponibilités.



Pour mener à bien ce projet, REVEZ et BAYLENE lancent un appel à bénévoles afin de les aider à sensibiliser les propriétaires de chiens et chats et de gérer les prises de rdv qui se feront par téléphone au 0693 530 613. Vous pouvez les contacter à ce numéro ou de préférence par mail à revez@orange.fr.