Des étudiants luttent contre les violences faites aux femmes

Self Made Woman



Dans un contexte marqué par une importante actualité médiatique, qui constitue également une opportunité forte de sensibilisation, les 3 étudiants ont décidé d'agir avec force pour défendre la cause des violences commises à l’égard de la femme. Pour cela, le groupe d’élèves a lancé au mois de février "Self Made Woman", un mouvement solidaire et fédérateur. En partenariat avec Jeunesse en Lèr, le Complexe Training Center, Urban Sport, Mamzel’Fit et le QG, Self Made Woman a pour but d’initier les femmes au self-défense au travers de cours gratuits et accessibles à toutes.



Cette discipline permet aux pratiquantes d’identifier les dangers, de les prévoir, de les contourner et si nécessaire de les affronter. Eric Bapts, instructeur fédéral diplômé en self-défense KAPAP, Frédéric Guichard, Président de la Spridinov Sambo Association et Jérôme Vilalte, coach de self- défense féminin, assurent la qualité des cours de self-défense. Ils permettent aux femmes d’acquérir une plus grande confiance en soi et également une meilleure estime de soi.