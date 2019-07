Des étudiants en BTS organisent une journée de solidarité avec les enfants du CHU

Dans le cadre d'un projet à réaliser lors de leur première année de BTS, un groupe de quatre étudiants en BTSA DATR (Développement et Animation des Territoires Ruraux) organisent une journée avec les enfants hospitalités au CHU mardi 23 juillet prochain.



"Le projet consiste à passer une journée avec les enfants hospitalisés. Car, la plupart de ses enfants, rencontrent des difficultés telles que la séparation avec ses proches, des difficultés d’expression et l'isolement", expliquent-ils. Des difficultés qui ont des impacts sur les enfants qui "se renferment sur eux-même, ne s’amusent pas et ont du mal à s’intégrer".



Leur projet vise ainsi à instaurer un "climat de bonheur et de partage dans une ambiance chaleureuse et festive pour favoriser l’enfant à s’intégrer et à s’ouvrir".



Au programme de cette journée : un goûter partage, des animations théâtrales, un atelier conte, la présence de deux artistes, Abdoul et Lucie, ainsi qu'une distribution de cadeaux. De quoi permettre aussi aux petits bouts d’avoir une autre vision de l’hôpital.