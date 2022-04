A la Une . Des étudiants de La Réunion font éjecter leur prof qui voulait enseigner depuis la métropole

Les étudiants de Licence 3 en droit du campus sud ont été confrontés à une situation pour le moins curieuse il y a quelques mois. Leur professeur responsable pédagogique avait entamé son année U à 10.000 km d’ici malgré sa fonction de "responsable pédagogique" qui suppose un suivi plus affirmé vis-à-vis des étudiants. Leur mobilisation a été payante. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 05:00

« 37 élèves cherchent prof en présentiel désespérément ». Tel pourrait être le titre du film dont les étudiants en droit du campus sud ont été les acteurs bien malgré eux.



A la rentrée de septembre 2021, leur professeure qui devait assurer la "responsabilité pédagogique" de la promotion a brillé par son absence. Or, cette "responsabilité pédagogique" suppose un encadrement plus poussé qu'un professeur ordinaire. C'est d'ailleurs à ce titre que le "responsable pédagogique" est gratifié d'une indemnité supplémentaire pour assurer cette mission supplémentaire.



"À la rentrée, une professeure agrégée devait prendre le poste de responsable pédagogique mais on s’est vite rendu compte qu’elle n’était pas présente sur le territoire", nous expliquent les étudiants en L3 du campus du Tampon. A ce moment-là, ils se questionnent naturellement. Si le Covid a bon dos pour prôner le distanciel, les étudiants estiment qu’ils méritent mieux qu'un professeur qui assure des cours grâce aux nouvelles technologies.



Au bout de deux à trois semaines après le début officiel des cours, leur insistance auprès des professeurs présents autour d'eux pousse la principale intéressée à accepter une réunion Zoom pour trouver une solution.



"Elle était à Marseille", découvrent alors les étudiants qui n’obtiennent ce jour-là de sa part, disent-ils, pour seule réponse que des remarques vexantes en retour.



La professeure remerciée après la mobilisation des étudiants



"Elle nous a dit qu’elle n’était pas à La Réunion à cause d'une raison de santé", mais ses étudiants, à ce moment-là, n’y croient guère. "Lors de cette réunion Zoom, c’est elle qui nous a demandé pourquoi on avait déclenché cette procédure mais aussi que nous étions capricieux. Elle nous a même dit qu’on ne devait pas se laisser endoctriner par d’autres professeurs…". Bonjour l’ambiance.



Malgré ces remarques qui douchent leurs illusions de voir leur professeure enfin poser le pied à La Réunion pour assurer un meilleur suivi, les étudiants maintiennent leur lobbying pour voir évoluer leur situation. Le 15 novembre 2021, une réunion du Département Droit met officiellement le problème sur la table et la décision d’évincer la professeure agrégée de la responsabilité pédagogique est alors votée. Elle est remplacée par une maître de conférences en droit privé qui a l’avantage d’être bien présente à La Réunion.





---

La professeure qui assurait ses cours en distanciel malgré sa fonction de responsable pédagogique a tenté de plaider sa cause en octobre malgré l'évidence. Il aura fallu une réunion initiée par le Département de droit, après la persévérance des étudiants, pour que la décision soit prise de retirer sa fonction de responsable pédagogique à cette professeure. Voici un extrait du procès verbal de cette réunion du 15 novembre 2021 :