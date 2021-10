A la Une .

Des espèces marines rares au large de Saint-Denis

Dans le cadre du suivi environnemental de la Nouvelle Route du Littoral, des Dauphins Bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) et des cachalots nains (Kogia sima), faux orques (Pseudorca crassidens) et grands cachalots (Physeter macrocephalus) ont été observés au large. Des images de ces espèces rares ont pu être capturées mardi dernier.