Des espèces endémiques et indigènes replantées

Une action de plantation a eu lieu en collaboration avec les élèves de l’école élémentaire Les Chocas à la Plaine Saint-Paul, le mardi 20 juin 2023. Dans le cadre de notre engagement pour la préservation de la biodiversité sur notre territoire, la ville de Saint-Paul continue ses efforts de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, en particulier le Tulipier du Gabon. Ainsi, les tulipiers du Gabon situés aux abords de l’école ont été coupés, permettant la création de nouveaux espaces à végétaliser.



Les enfants de l’école Les Chocas ont joué un rôle actif dans cette initiative en participant activement aux plantations d’espèces endémiques et indigènes, accompagnés par les ouvriers paysagistes de la Ville. Cette action collective renforce notre volonté commune de préserver notre environnement naturel et de favoriser la diversité végétale dans notre région.



Nous tenons à remercier chaleureusement les élèves, les enseignants, les ouvriers paysagistes et tous les acteurs impliqués dans cette action de plantation. Leur engagement et leur contribution sont essentiels pour préserver la beauté et la richesse de notre environnement naturel. Ensemble, continuons à prendre soin de notre biodiversité et à promouvoir une cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature.