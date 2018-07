<<< RETOUR La Réunion Positive

Des équipements de proximité pour tous les Réunionnais Le Plan d’Aides aux Communes vise à accompagner les collectivités de toute l’île et permettre la construction, la rénovation, la réhabilitation d’équipements de proximité. Deux générations de PRR pour donner accès au plus grand nombre de Réunionnais à des sites et infrastructures modernes.





Accompagner les Réunionnais partout dans l'île



Dans le cadre de sa politique pour la relance de la commande publique depuis 2010, la Région Réunion s’est engagée auprès des communes pour encourager la reprise de l’investissement et de l’activité à travers la réalisation et la modernisation des écoles du premier degré, des équipements culturels et sportifs pour une enveloppe totale de 300 M€.

Retour sur le Plan d’Aides aux Communes (2010-2015).



Lire l'article complet.





Nouvelles orientations du 2ème Plan de Relance Régional



Pour 2016-2021, la Région renforce son Plan d’Aides aux Communes et met un accent particulier sur la réalisation de structures d’accueil pour les jeunes enfants, la création de parcours de santé, la rénovation / création d’équipements sportifs de proximité dans toute l’île.



Lire l'article complet





Soutenir la commande publique, l'activité, l'emploi

Le bilan 2017 de la collectivité traduit la dynamique de l’action régionale et une grande détermination à poursuivre la mise en oeuvre des engagements pris auprès des Réunionnais. Soutenir la commande publique locale en fait partie depuis 2010, la Région a réalisé près de 4 milliards d’euros de dépenses en investissement.



Lire l'article complet



Dans le cadre de sa politique pour la relance de la commande publique depuis 2010, la Région Réunion s’est engagée auprès des communes pour encourager la reprise de l’investissement et de l’activité à travers la réalisation et la modernisation des écoles du premier degré, des équipements culturels et sportifs pour une enveloppe totale de 300 M€.Retour sur le Plan d’Aides aux Communes (2010-2015).Pour 2016-2021, la Région renforce son Plan d’Aides aux Communes et met un accent particulier sur la réalisation de structures d’accueil pour les jeunes enfants, la création de parcours de santé, la rénovation / création d’équipements sportifs de proximité dans toute l’île.Le bilan 2017 de la collectivité traduit la dynamique de l’action régionale et une grande détermination à poursuivre la mise en oeuvre des engagements pris auprès des Réunionnais. Soutenir la commande publique locale en fait partie depuis 2010, la Région a réalisé près de 4 milliards d’euros de dépenses en investissement. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Appel à projets : Phase expérimentale du Guétali Retour en images : Soirée astronomie à Stella Matutina