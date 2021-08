Des enfants ultra motivés à Plateau Caillou

Dans le cadre du dispositif “Quartiers d’été” financé par l’ANCT (Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires) et piloté par les services de la Politique de la ville, la commune de Saint-Paul, en lien avec la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, propose des ateliers sportifs et ludiques en ultra proximité pour les jeunes.



En effet, dans le contexte sanitaire actuel, l’offre d’activités physiques et sportives se réduit jour après jour. Aussi, la Ligue Réunionnaise Athlétisme (LRA), en partenariat avec la cité Saint-Pauloise, a mis en place un protocole (COVID 19) renforcé permettant le maintien d’activités en extérieur via l’Athlétisme d’Ultra Proximité 974. Et ce conformément aux mesures et à la réglementation actuelles liée au Coronavirus.



il s’agit d’une démarche commune pour faciliter l’accès à la pratique de l’athlétisme sur le territoire. Pour ce faire, Saint-Paul et la LRA ont élaboré un dispositif innovant réunissant les conditions d’une pratique « proche de chez soi », en l’occurrence, au pied d’immeuble à Plateau Caillou.



Pour Gaël, 8 ans, « c’est un moment qui me permet d’apprendre un autre sport et comme c’est à coté je suis venu quand j’ai vu qu’on installait les parcours avec les tapis et les cerceaux », annonce-t-il joyeusement.



Une action qui répond à des véritables problématiques de santé publique liées notamment à la sédentarité et qui pourrait susciter des vocations ou encore permettre de découvrir des talents issus des quartiers prioritaires de Saint-Paul.