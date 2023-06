Des enfants attaqués au couteau à Annecy : Tout savoir

Un homme âgé de 32 ans a agressé plusieurs personnes dans une aire de jeu où se trouvaient plusieurs classes d'une école voisine du Pâquier à Annecy.



Les victimes



Six personnes ont été blessées dont quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, en état d'urgence absolue. Un enfant est Néerlandais, un autre est Anglais, il s'agissait de touristes.



L'agresseur



L'homme est originaire de Syrie. Il serait Chrétien et aurait crié "Au nom de Jésus Christ" à plusieurs reprises avant de porter son attaque. Le suspect avait obtenu le statut de réfugié en Suède mais avait déménagé en France car il n'avait pas obtenu la nationalité suédoise.



La Première ministre s'est rendue sur place et a affirmé qu'une enquête était ouverte pour tentative d'assassinat et qu'aucun mobile terroriste apparent n'avait été identifié.