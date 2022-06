Politique Des élus demandent une baisse immédiate de 35 cts sur les carburants

Avec l’importante hausse des prix du carburant à compter du 1er juillet, des responsables politiques exigent une baisse immédiate de 35 centimes des prix par une modulation des taxes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 17:52

Le communiqué : Pour une baisse immédiate du prix des carburants…..ziskakan nou subi Aujourd’hui, la population réunionnaise subit, une nouvelle fois, une hausse réglementée des prix de l’essence, du diesel et du gaz. A cela s’ajoute l’augmentation des prix de l’alimentation et des loyers. Concernant les produits pétroliers, en un an, l’augmentation aura été exponentielle :

• Juillet 2021 o Super : 1,42 euro/l o Diesel : 1,09 euro/l o Gaz : 17,87 la bouteille

• Juillet 2022 o Super : 1,94 euro/l o Diesel : 1,64 euro/l o Gaz : 21,88 la bouteille

L’augmentation, en un an, est de près de 37% et les taxes représentent 60% dans la formation des prix. A la Réunion, les taxes sur les produits pétroliers sont décidées localement.

Il est temps d’agir pour le pouvoir d’achat des Réunionnais.

Comme en France, où Fabien Roussel a déposé une proposition de loi pour une diminution immédiate des taxes de 35 centimes par litre, nous devons, nous aussi, prendre nos responsabilités.

Nous entendons toujours les mots d’observatoire, de transparence et autres. On nous présente des mesures catégorielles, sous forme de bon ou de chèque, mais la vie chère concerne la population réunionnaise, dans son entièreté.

Prenons nos responsabilités immédiatement pour que la vie à la Réunion soit plus soutenable. Nous demandons une baisse immédiate de 35 centimes des prix des produits pétroliers, et ce, par une modulation des taxes.

Contre la vie chère, il n’est plus temps de fuir ses responsabilités, mais il est temps d’agir. Signataires :

David GAUVIN, responsable politique Remy BOURGOGNE, responsable politique Isabelle ERUDEL, conseillère départementale du Port Nadine GIRONCEL DAMOUR, conseillère régionale René SOTACA, conseiller départemental de Ste-Suzanne Cambuston Firose GADOR, conseiller municipal du Port



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur