Société Des élèves renvoyés de leurs collèges après que leurs parents rentrant de Mayotte ont été testés positifs au Covid

L'Agence régionale de Santé de La Réunion doit gérer deux nouveaux cas d'enfants potentiellement exposés au risque Covid et ayant fréquenté les bancs d'école ces derniers jours. Dans le premier, une maman revenait du département de Mayotte où sévit le Coronavirus. Testée négative dans un premier temps, le second test a viré au rouge le lendemain, alors que ses deux enfants fréquentaient deux collèges dionysiens depuis la veille.

Dans le second, c'est un parent hébergé dans la famille qui a été testé positif.

Dans les deux cas, le rectorat a immédiatement réagi en renvoyant les enfants à leurs domiciles où ils ont été placés en quatorzaine. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 26 Juin 2020 à 17:48 | Lu 20588 fois

Les premiers effets de l'ouverture de la liaison aérienne entre La Réunion et Mayotte se font sentir.



Un parent d'élèves a eu le temps d'envoyer en classe ses deux enfants scolarisés dans deux établissements du chef-lieu. Testée à son arrivée dans l'ile, elle n'a su qu'elle était positive que le lendemain. Entre-temps, ses deux enfants avaient eu le temps de côtoyer leurs copains dans deux collèges dionysiens.



Sachant que la maman rentrait de Mayotte, les responsables des établissements dans lesquels étaient inscrits ses deux enfants ont pris la précaution de lui demander les résultats de son test. "Négatif", a-t-elle répondu dans un premier temps.



Le lendemain, en recevant les résultats et en apprenant qu'elle était finalement positive, elle a pris soin de prévenir les principaux des collèges.



Entre-temps malheureusement, les deux enfants de cette mère de famille avaient eu le temps d'être accueillis au sein de leurs établissements respectifs de Saint-Denis ce jeudi et ce vendredi. Le premier est scolarisé au collège de Montgaillard tandis que le second est inscrit au collège Jules Reydellet.



Dans l'autre cas, c'est également une personne revenant de Mayotte mais hébergée dans le domicile familial qui a été déclaré positif. Là aussi, les enfants ont été immédiatement retirés et renvoyés chez eux pour y subir une quarantaine.



Le rectorat s'est empressé de contacter l'ARS et le médecin conseiller du recteur pour prendre leur avis. Il en ressort que selon eux, les enfants, qui ne présentent pas de signes visibles de la maladie, n'ont pas fréquenté suffisamment longtemps leurs camarades de classes pour présenter un danger.



Aucune mesure particulière de protection n'a donc été prise.



Ces cas de figure rappellent celui du 11 juin où un papa cette fois-ci tête en l'air, avait envoyé ses enfants à l'école dès le lendemain de sa descente d'avion, faisant fi des consignes strictes de la quatorzaine à respecter à domicile.