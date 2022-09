Des élèves espagnols en visite à Saint-Paul

Cela fait dix ans que la Ville de Saint-Paul accueille les élèves espagnols. Covid oblige, les échanges s’étaient interrompus durant deux ans pour reprendre cette année. Ce vendredi 9 septembre à 10h, les élèves du lycée Eras de Renueva situé à Léon en Espagne ont été accueillis par Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et Nila RADAKICHENIN, déléguée aux affaires scolaires.



C’est tout sourire que 16 lycéens en classe de terminale ont découvert l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. Fraichement débarqués dans l’île, ces élèves espagnols ont été invités par leurs correspondants saint-paulois à séjourner à La Réunion, au sein des familles d’accueil, à l’occasion de l’échange scolaire entre l’établissement ibérique et le lycée Évariste-de-Parny.



Ces élèves sont originaires de la Leon en Espagne. Présents lors de cette rencontre, Valentine CAMALON, proviseure du lycée Évariste de PARNY ainsi que plusieurs professeurs.



Ces derniers se chargent de leur séjour dans notre île. Avant de visiter la Grotte du Peuplement, le marché forain et le Cimetière Marin, le Maire leur a souhaité un excellent séjour à La Réunion et d’en profiter pour “découvrir son histoire et sa culture”. Une rencontre qui vient consolider le lien entre deux cultures où les échanges et le partage effacent les différences.