Des élèves du lycée Léon de Lepervanche réalisent une fresque en capsules recyclées

Ce mercredi 6 juillet 2022 sera pour toujours marqué du sceau de l’aboutissement pour les élèves de CAP Équipier polyvalent du Commerce du lycée Léon de Lepervanche. Un peu avant l’obtention des résultats, ils avaient déjà présenté l’autre projet qui les a fait œuvrer durant tout leur cursus : une fresque murale géante.



Depuis deux ans, sous l’impulsion des professeures Hilaric, Cadet, Atchamian et Larive, les élèves ont travaillé sur un projet de développement durable portant sur les déchets métalliques. Ce projet baptisé "Léon y dékapsul". D’une superficie de 2m50/1m50, le tableau est entièrement réalisé avec des capsules recyclées. Ils étaient parrainés par le champion du monde de Muay Thaï Samuel Andoche.



"C’est une fierté pour nous de l’avoir réalisé et de l’offrir", s’enthousiasme Chloé. "Une façon pour nous de devenir des acteurs responsables du développement durable dans notre ville en utilisant l’art pour valoriser les milliers de capsules consommées chaque année par les clients", déclare de son côté Dailys.



La fresque a été offerte au snack-bar "l’Eden Gourmand" sur l’avenue Rico Carpaye qui doit l’installer sur la devanture. "Merci pour ce projet symbolique, merci pour la planète ! Nous serons ravis de le montrer et de valoriser", exprime la gérante du snack-bar.