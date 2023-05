Rubrique sponsorisée Des élèves de l’école de Carrosse découvrent les aires marines éducatives

Ce matin, une sortie éducative sur les aires marines éducatives (AME) a été organisée pour une quarantaine d’élèves de CM1 et CM2 de l’école de Carrosse, au port de plaisance du TCO à Saint-Gilles. Par TCO - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 12:03



Cette initiative, lancée par l’Aquarium de la Réunion, a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la préservation de l’environnement marin. La matinée était consacrée à l’observation et à l’apprentissage des techniques de prélèvement en milieu marin auprès des scientifiques de l’aquarium. Les élèves devront mettre en pratique leurs acquis ce jeudi en devenant des apprentis scientifiques. Cette sortie a été une occasion unique pour les élèves de découvrir un nouvel aspect de la préservation de l’environnement et de comprendre l’importance de protéger la biodiversité marine.