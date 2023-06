Météo Des éclaircies et de la fraicheur

Après la pluie, le soleil fait peu à peu son retour. La fraicheur gagne également du terrain, indique Météo France dans son bulletin du jour. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 06:09

Les pluies de la nuit s'estompent progressivement au cours de la matinée sur le sud de l'île.

Ce dimanche est une journée de transition avant le retour progressif des alizés pour le début de semaine.

Les nuages en fin de matinée se déchirent au profit de belles éclaircies.



L'après-midi, excepté une atmosphère moins humide dans le sud, il y a peu d'évolution. Les nuages de pentes ont tendance à s'étaler vers le littoral Nord pour s'évacuer en mer.



Côté températures, elles sont un peu plus fraîches que la veille mais elles restent douces pour la saison.



Le vent est l'élément notable de la journée. En effet, il continue de souffler en rafales de 50 à 60 km/h sur le littoral Est et Ouest.



Côté mer, la houle australe s'oriente au sud et maintient une mer forte sur le sud sauvage avec des hauteurs de vague atteignant et dépassant les 2,50 mètres.