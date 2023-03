Météo Des éclaircies avant des averses vers la mi-journée

Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 07:02

On peut espérer une matinée relativement clémente avec des éclaircies durables sur la majorité de notre île, exception faîte des flancs Est du volcan toujours soumis au temps gris et humide. Dès la mi-journée, les nuages s'imposent dans l'intérieur avec de fréquentes averses qui prennent de la vigueur l'après-midi notamment dans les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest sans oublier les environs du volcan. Des averses peuvent même déborder vers l'océan entre Saint-Paul et Saint-Denis.



De bonnes rafales accompagnent ces averses localement accompagnées du tonnerre.



Vers le chef-lieu et Saint-Pierre, quelques rayons de soleil réussissent tout de même à percer à travers cette grisaille.



En revanche, grisaille et humidité toute la journée au volcan.



Au meilleur de ce samedi, les températures atteignent 27 à 31°C sur le littoral, 24°C environ dans les cirques mais seulement 15 à 18 °C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maido.



L'alizé s'essouffle légèrement avec des rafales qui ne dépassent guère 50 km/h entre Saint-Joseph et l'Étang-Salé et de Saint-André à Saint-Denis.



Une nouvelle accélération semble attendue pour la nuit suivante sur les mêmes zones littorales mais également au volcan.



Une houle de Sud-Est, voisine de 1 mètre 50 à 2 mètres, déferle de Saint-Joseph à Champ-Borne. La mer est peu agitée à agitée mais forte au vent sur le Sud.