Météo Des éclaircies avant des averses vers la mi-journée

Un front pluvieux est prévu pour ce week-end. En attendant, la matinée s’annonce plutôt belle. "La couverture nuageuse devient plus sombre et des averses" arrivent vers la mi-journée. Par NP - Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 à 06:08

Le bulletin du jour de Météo France:



Au lever du jour, même si quelques coins de ciel bleu se font observer ici ou là, les nuages sont nombreux mais les pluies sont rares. Seules quelques gouttes sont possibles le long des côtes nord, mais rien de conséquent.



Rapidement, les éclaircies reprennent la main, notamment le long des cotes Ouest et Sud, mais cela ne dure pas.



Vers la mi-journée, la couverture nuageuse devient plus sombre et des averses sont attendues sur les pentes et dans l'intérieur de l'île avec quelques débordements le long des Côtes Nord et Est.



Les températures maximales sont proches de 29° à Saint-Denis, 26 à Cilaos et 17 au Maïdo.



Le vent est faible.



La mer est peu agitée sur la côte Nord et devient agitée sur les côtes Sud et Ouest, avec une houle australe qui s'amplifie vers deux mètres en journée.