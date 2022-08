Des éclaircies à la faveur du vent

Le bulletin du jour de Météo France :



Après une nuit calme sur l'ensemble de l'île, quelques grisailles matinales subsistent le long de la côte Est et Sud-Est de l'île en début de journée. De rares éclaircies apportent quelques rayons de soleils sur la côte Est en journée. Ailleurs, le soleil est généreux et la matinée très agréable malgré le vent.



A la mi-journée, les nuages de pentes se développent du côté de la région des Plaines et sur les hauteurs de l'Ouest mais demeurent peu épais et ne donnent que de rares gouttes. Des débordements nuageux sont attendus l'après-midi en direction du Nord-Ouest tandis que les nuages s'étalent dans les hauts. Le soleil reste toutefois très présent l'après-midi sur les côtes exposées au vent ainsi que sur les plus hauts sommets.



Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 27 °C sur le littoral, 18 à 19°C au Maïdo et au Volcan, 20 à 22°C dans les cirques.



Le vent d'Est est modéré à assez fort avec des rafales de 50 km/h sur le Nord et 60 km/h sur le Sud de l'île. L'après-midi, le vent de Sud-Est remonte le long du Sud-Ouest jusqu'à la Pointe des Aigrettes.



La mer est agitée à forte au vent. Un houle de Sud-Ouest arrive en journée entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en atteignant les 2,5 mètres.