Communiqué Des échanges autour de la maladie d'alzheimer ce samedi à Saint-Paul

La Journée mondiale Alzheimer de ce mardi 21 septembre 2021 se prolonge ce week end à l'île de La Réunion. C'est le cas à Saint-Paul où, sous la houlette de l'association France Alzheimer, de la municipalité et des professionnels de santé, une après-midi d'échanges est programmée et ouverte au public. Par LG - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 15:45

Plus d'informations sur les rendez-vous de ce samedi à découvrir sur la page de la Ville de Saint-Paul qui accueille cette action.





Publicité Publicité