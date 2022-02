A la Une . Des éboulis constatés sur la route du littoral, toute la falaise sera inspectée

Une réouverture de la route du littoral est prévue samedi matin. Mais auparavant, les équipes héliportées ainsi que celles du BRGM doivent procéder à une inspection complète. Pluie et vents ont occasionné plusieurs éboulis et quelques blocs dans la falaise pourraient menacer la chaussée. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 17:37





Des hélicoptères ont pu observer de loin les falaises mais à cause de fortes rafales de vent encore bien présentes ce vendredi après-midi, il faudra attendre ce samedi matin pour engager les équipes du BRGM et effectuer les purges.



À l'issue de ces opérations, une réouverture de la route, basculée vraisemblablement côté mer, sera envisagée dans la matinée.



Suite au passage du cyclone, quelques éboulis se sont produits sur trois secteurs de la route. "Ils ont été contenus dans les filets et les ouvrages existants", précise Éric Boiteux, le directeur régional des routes. En cause, les pluies qui ont dépassé les 160 millimètres enregistrés sur les différents pluviomètres de la route.



Des convois de poids lourds sont organisés dès 7 heures samedi matin.