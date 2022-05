Des dômes de chaleur partout dans le monde

+51°C au Pakistan, +48°C au Mexique, +46°C en Égypte. Partout dans le monde, des températures historiques sont enregistrées, menaçant la santé humaine, l’approvisionnement en eau, les récoltes futures et même la biodiversité, qui ne résiste pas à une chaleur si accablante. Du côté de l’Hexagone, un dôme de chaleur s'abat en ce moment même sur le Sud-Ouest alors que le pays subit déjà une sécheresse historique.



Ce fut un répit de courte durée. Après plusieurs jours d'accalmie relative, avec des températures retombées sous la barre des 35°C, l’Asie du Sud a connu un nouveau pic vendredi 13 mai. Au Pakistan. Le mercure a même grimpé à 51°C à l’ombre, à Jacobabad, explosant le record de la température la plus élevée au monde en 2022. Et cette fournaise pourrait encore perdurer.



Le Pakistan est frappé depuis 2015 par la hausse des températures, en particulier dans les provinces du Sindh et du Pendjab. L'intensité, la durée et la fréquence (de ces épisodes caniculaires) augmentent. La situation devrait encore s'aggraver dans les années à venir en Asie du Sud en raison du réchauffement climatique.



Les impacts sont nombreux pour les populations. Le manque d’eau d’abord, est préoccupant. Le débit de l’Indus a été réduit de 65% cette année. Prenant sa source au Tibet, il traverse l'Inde puis le Pakistan avant de se jeter en mer d'Arabie. Son bassin procure 90% de l'alimentation en eau du Pakistan, selon l'ONU. La presse a signalé que des moutons étaient morts d'insolation et de déshydratation dans le désert du Cholistan au Pendjab, la province la plus peuplée et le grenier à céréales du Pakistan. Un vrai risque de pénurie en nourriture et en eau.



L’Inde, où des milliers d’oiseaux sont morts, épuisés et déshydratés, a décidé le samedi 14 mai de suspendre ses exportations de blé pour sécuriser ses stocks en vue des mauvaises récoltes à venir. Une décision de taille pour le deuxième producteur de blé au monde qui pourrait avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire mondiale. Mais les chiffres inquiétants : selon le gouvernement, la vague de chaleur en cours pourrait entraîner une baisse de 5 % des rendements de la récolte de blé, une première en six ans.



Et l’Asie du Sud n’est pas la seule région du monde touchée par des vagues de chaleurs records. Le Mexique a enregistré le 14 mai des températures de 48°C dans l’État de Chihuahua. Puis une vague de chaleur va submerger tout le sud-ouest des Etats-Unis. Le Moyen-Orient n’est pas non plus épargné avec 46,2°C en Égypte, 46,7°C en Arabie Saoudite. Ce sont justement ces pays qui ont été identifiés par la NASA, dans une étude publiée début avril, comme potentiellement inhabitables en raison de températures extrêmes sur l’indice du « thermomètre mouillé ».



Quant à l’Hexagone, il devrait aussi subir des températures extrêmes cette semaine. Un dôme de chaleur va toucher le Sud-Ouest, le mercure va dépasser les 35°C avec un ressenti à +40°C à certains endroits. Un épisode de chaleur remarquable par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique, selon Météo France. « Dans le contexte du changement climatique, notons que les périodes de vagues de chaleurs sont amenées à devenir plus fréquentes, et tendent à s’installer plus précocement au cours du printemps qu’avant » ajoute l'organisme.



Et ce n’est pas près de s’arranger si l’on en croit cette enquête du Guardian : elle révèle que les majors pétrolières et gazières sont en train de développer 195 « bombes à carbone » qui feraient voler en éclats nos objectifs climatiques. Dans le même temps, le think tank Carbon Tracker a passé au crible les politiques climatiques des 15 plus grandes majors pétrolières et gazières. Sans surprise, très peu d'entre elles ont des politiques suffisamment ambitieuses pour atteindre la neutralité carbone et respecter le seuil de 1,5°C de réchauffement. La Terre, un four ?