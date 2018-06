Des djihadistes français relâchés en échange de prisonniers kurdes

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont relâché des Français membres du groupe Etat islamique, lors d'échanges secrets de prisonniers avec l'EI, a affirmé vendredi The Daily Telegraph.



Selon le journal britannique, des citoyens belges et allemands figurent également parmi les djihadistes libérés. Trois prisonniers britanniques détenus par les FDS, alliance de combattants arabes et kurdes soutenue par les États-Unis, pourraient aussi figurer dans de futurs accords d'échange de prisonniers, indique le journal.



Le quotidien affirme que trois échanges de prisonniers ont eu lieu entre les FDS et l'organisation Etat islamique. Le premier, en février, concernait 200 djihadistes, la plupart tchétchènes et arabes mais aussi "un certain nombre de Français et au moins un Allemand". Ils ont été emmenés de centres de détentions gérés par les FDS à des zones sous contrôle du groupe État islamique dans la province de Deir Ezzor.



En avril, environ 15 combattants et 40 femmes et enfants, dont des Marocains, des Français, des Belges et des Néerlandais, auraient été échangés.



En retour, le groupe État islamique aurait relâché un nombre identique de prisonniers kurdes capturés durant la bataille de Deir Ezzor et promis de ne pas attaquer les champs pétroliers et gaziers sous le contrôle des FDS.