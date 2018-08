Des dirigeants de La Réunion à la découverte du CPA

Le CPA (Centre de Perfectionnement aux Affaires) organisait ce vendredi soir dans les locaux du Parc Technologique Technor à Sainte Clotilde sa soirée de présentation de son entraînement de haut niveaux pour dirigeants d’entreprises.



Cette présentation s’est faire devant près de 50 chefs d’entreprises et dirigeants de la Réunion.



M. Christophe Di Donato, le Président du CPA Réunion a présenté cet entraînement de haut niveau pour dirigeants : pour s’ouvrir sur le monde, acquérir une expertise en stratégie, développer des compétences de leader tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.



Trois dirigeants de la promotion 2018 du CPA ont apporté leur témoignage et leur expérience de cette pédagogie qui consiste à faire et refaire, tel qu’il est pratiqué par les sportifs de haut niveau.



Venant d’univers différents – entrepreneurs, établissement public - ils ont tous les trois mis en avant la qualité du programme ouvert à tous les types de dirigeants du privé comme du public, voulant partager entre pairs et élargir leurs visions vers l’international.



Le contenu de ce programme a particulièrement intéressé l’auditoire.



Le partage d’expériences de missions économiques à l’international réalisées au bénéfice d’entreprises et de collectivités locales, les audits stratégiques et les retours d’expériences, piliers de la formation, ont capté l’attention du public.



Cette soirée a aussi été l’occasion de présenter Madame Nathalie Rivoalen qui a rejoint la Cité des Dirigeants en tant que Directrice Générale Adjointe chargée de la formation, du coaching, du conseil, du développement marketing et commercial.