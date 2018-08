Des difficultés de circulation ce dimanche dans l'Ouest

Depuis Le Port, direction Saint-Paul, la circulation est difficile. En effet, entre le Marathon de la Corniche et le Tour cycliste, se déplacer sur l'île ce dimanche semble compliqué.



Pour le bon déroulement de ces manifestations sportives, la circulation a quelque peu été modifiée. Résultats: déjà plus de 7 kilomètres de bouchons ont été enregistrés par la Direction Régionale des Routes.



Au-delà de la fermeture du Barachois entre 4h et 7h et la réduction des voies vers l'Ouest sur la route du littoral jusqu'à ce matin, c'est le secteur de Savanna qui semble poser le plus de problèmes.



Les bretelles de sortie ont été fermées pour laisser passer les coureurs. Une fois dépassé ce secteur, la circulation est plus fluide. Les sorties de Savanna devraient de nouveau ouvrir à partir de midi.