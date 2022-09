La grande Une Des détenus "sans papiers et dangereux" transférés de Mayotte à la prison du Port

Le seul centre pénitentiaire de Mayotte, celui de Majicavo, arrive à saturation. Des transferts sont effectués vers le centre de détention du Port. Les syndicats alertent quant au placement de ces détenus parmi lesquels personnes "sans papiers et dangereuses” à La Réunion. Par NP - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 13:15







"Déplacer le problème de ces détenus dangereux sur le Port"



“La Réunion n’a pas la vocation, avec toutes les difficultés que l’on rencontre, d’être la poubelle de la République”, lance-t-il. Il reprend l’exemple des transferts de détenus mouvementés effectués depuis la Guadeloupe, il y a quelques années où l'administration avait fait le choix d'affréter un avion spécialement pour une quinzaine de détenus, dispatchés sur plusieurs centres pénitencier dans toute la France. Hors aujourd'hui, “on est en train de déplacer le problème de ces détenus dangereux sur le Port".



“On ne peut pas rester sans bouger au vu de la situation déjà difficile ici”, prévient Rémy Bultor qui demande à l'administration de prendre ses responsabilités en envoyant ces détenus vers l’hexagone.



Pour désengorger le centre pénitentiaire deMayotte , l’administration pénitentiaire effectue depuis trois semaines, le transfert de plusieurs détenus de Majicavo vers La Réunion. Il s’agit, en grande partie, selon Rémy Bultor, représentant du syndicat UFAP Unsa Justice de personnes “sans papiers et hyper dangereux”.“La Réunion n’a pas la vocation, avec toutes les difficultés que l’on rencontre, d’être la poubelle de la République”, lance-t-il. Il reprend l’exemple des transferts de détenus mouvementés effectués depuis la Guadeloupe, il y a quelques années où l'administration avait fait le choix d'affréter un avion spécialement pour une quinzaine de détenus, dispatchés sur plusieurs centres pénitencier dans toute la France. Hors aujourd'hui, “on est en train de déplacer le problème de ces détenus dangereux sur le Port".“On ne peut pas rester sans bouger au vu de la situation déjà difficile ici”, prévient Rémy Bultor qui demande à l'administration de prendre ses responsabilités en envoyant ces détenus vers l’hexagone.

"Des personnes qui vont se retrouver dans la nature"



Le syndicat compte prendre le sujet à bras le corps. Alex Vissouvanadin, responsable régionale, sera dès demain sur l’île au parfums pour rencontrer le personnel pénitencier et les autorités à ce sujet : "Je me déplace d’urgence pour me rendre sur place, pour soutenir les collègues, faire état de la situation et échanger avec le préfet de Mayotte" , déclare-t-il avant de poursuivre :



“Ce n’est pas la solution d’importer le problème à La Réunion”.



Pour le syndicat, cette solution de désengorgement à court terme posera d’autres difficultés à l’avenir, d’autant plus que des détenus sont en situation irrégulière. “On va se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver dans la nature. Imaginer un plan de sortie pour ces détenus est extrêmement compliqué”.



Le syndicat prône la création d’un second centre pénitentiaire à Mayotte, qui permettrait à chacun de gérer en autonomie sa population carcérale : “Il y a là une nécessité. Fermer les yeux est inadmissible”, alerte-t-il.



Le syndicat compte prendre le sujet à bras le corps. Alex Vissouvanadin, responsable régionale, sera dès demain sur l’île au parfums pour rencontrer le personnel pénitencier et les autorités à ce sujet : "Je me déplace d’urgence pour me rendre sur place, pour soutenir les collègues, faire état de la situation et échanger avec le préfet de Mayotte" , déclare-t-il avant de poursuivre :“Ce n’est pas la solution d’importer le problème à La Réunion”.Pour le syndicat, cette solution de désengorgement à court terme posera d’autres difficultés à l’avenir, d’autant plus que des détenus sont en situation irrégulière. “On va se retrouver avec des personnes qui vont se retrouver dans la nature. Imaginer un plan de sortie pour ces détenus est extrêmement compliqué”.Le syndicat prône la création d’un second centre pénitentiaire à Mayotte, qui permettrait à chacun de gérer en autonomie sa population carcérale : “Il y a là une nécessité. Fermer les yeux est inadmissible”, alerte-t-il. Malgré les annonces du Ministre de l'Intérieur lors de sa visite en août dernier , pour l’heure, rien n'est lancé.