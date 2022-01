Des descendants d'immigrés de l'île Bourbon contre les immigrés de France ?

Je suis Réunionnais, ne regardez pas le noir de ma peau, cette hyperpigmentation due certainement, à une production excessive de mélanine, et mes cheveux frisés par la mer et le soleil, parce que moi je suis blanc, mais noir dehors, je suis un Bounty, et ce n’est pas un souci.



À l’école, on me l’a dit, mes ancêtres étaient Gaulois. D’autres m’ont raconté que je suis descendant d’esclave africain, d’engagé indien, peut-être aussi européen. Quoi ? des immigrés ? Non, surtout pas, je les hais.



D’ailleurs, depuis j’ai arrêté le couscous parce que c’est le plat des étrangers. Ah ! Ces satanés immigrés veulent nous coloniser, avec leurs cuisines.



Mon pays est en danger, c’est le nouveau messie qui le dit, pas celui du PSG, mais le candidat tombé du ciel, pour la présidentielle, lui il ne fait pas dans la dentelle.

En France, dans les départements, c’est le grand remplacement des vrais Français par des étrangers. Heureusement qu’il est là, et il va virer tous ces basanés, surtout les musulmans, il est prêt à expulser ses frères, parce que les Français sont en colère.



Lui aussi, il est blanc comme moi maintenant. Il veut tellement notre bien à tous, qu’il va choisir le nom de nos enfants, et peut-être aussi décider pour nous une femme, un mari.

Alors mes ex-amis : Aïcha ; Mohamed ; Malik ; Amina; et Fatma au revoir ! Eh Maria ma nièce, Angélito mon frère rentrez chez vous.

Quand les étrangers seront expulsés, on aura tout ce dont on a rêvé, des emplois, plus un seul SDF et des logements aux choix. Disparition de la délinquance, et dans nos cités que des anges. Fini les fraudes à la sécu, moins d’enfants dans les rues. Le pouvoir d’achat va augmenter, et les prix vont baisser.



Avant, c’était les juifs, maintenant les musulmans, voyez le nombre de mosquées qui sortent de terre et comment les chrétiens se terrent. C’est la faute aux étrangers.

Bien entendu les théologiens nous disent que si notre religion manque de vocations, c’est à cause de notre négligence, que les familles chrétiennes préfèrent la grasse matinée à aller prier.

Et si nos couvents et monastères se vident, c’est parce que les jeunes, influencés par les télés réalités où il suffit de montrer un sein et ses fesses pour devenir célèbre, cherchent une vie facile et sans stress.

Moi je ne les crois toujours pas, je dis c’est la faute à ces grands étrangers bronzés, à l’entrée des cathédrales dans toutes les capitales. Certains disent que c’est des agents pour notre sécurité, et qu’il y en a même qui sont morts dans les attentats, pour moi c’est un complot, ils sont là pour nous empêcher de pratiquer ; on va les expulser.



Une France d’une seule couleur qui retrouvera sa splendeur, ses traditions, Halloween, Black Friday et ses nouvelles valeurs de la télé-réalité.

Le programme du magicien, c’est l’expulsion de tous les étrangers et il compte beaucoup sur nous, les pros de la dénonciation, de la délation, les nouveaux espions. Le temps est venu pour nous collabo, des temps nouveaux, de devenir nous aussi des héros.



Alors, compatriote réunionnais, pour vivre heureux, votez pour le racisme, et le fascisme, votez pour la discrimination, pour les expulsions. Votez pour que la haine se déchaîne. Sinon, au deuxième tour, votez pour la blonde héritière du front haineux, la sœur jumelle du petit teigneux, et nous serons sauvés.



Georges Donald POTOLA