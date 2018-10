Des députés proposent que les détenus payent leur incarcération

Sept députés, dont Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, proposent de faire payer une partie du coût de leur incarcération aux détenus.



Sachant qu'une journée de détention revient à environ 100€ par jour à l'Etat, ces députés ont déposé une proposition de loi visant à faire payer aux détenus 20% de ces frais, soit environ 600€ par mois.



La proposition s'appuie sur les exemples des Pays-Bas, du Danemark, de certains cantons suisses et de la Californie notamment.



Les députés font la comparaison avec le système hospitalier : "Est-il normal que les malades qui n'ont pas choisi leur état soient pénalisés alors que les détenus qui ont fait le choix de transgresser la loi ne le soient pas?", demandent-ils.



Seul un tiers des détenus travaillent en prison, faute d'emplois disponibles. Leur revenu moyen est de 350€ par mois. La loi prévoit qu'une personne détenue doit être payée entre 20% et 45% du SMIC horaire brut. Difficile dans ces conditions d'imaginer que les détenus soient en mesure de s'acquitter des 600 euros réclamés...