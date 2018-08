Des dépôts sauvages retirés et valorisés à La Plaine

Déchets verts et ménagers, bidet et autres encombrants… Vous pourrez constater sur la photo publiée ci-dessous le tas d’ordures qu’ils devaient ramasser. Après ce travail, ces agents valorisaient la zone en construisant un petit mur en moellon.



L’occasion aussi pour eux de ramener et d’étaler de la terre afin d’y planter des fleurs. Objectif : améliorer le cadre de vie dans cette zone du quartier. Regardez ces deux images prises avant et après ce chantier de valorisation. Y’a vraiment pas photo ! Du beau travail. Félicitations à eux.