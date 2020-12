Des dépistages du Sida organisés à Saint-Paul

La Ville de Saint-Paul participe activement à la Journée mondiale de lutte contre le Sida ce mardi 1er décembre 2020.



Le Centre Hospitalier Ouest Réunion, via le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic Ouest (CEGIDD), en partenariat avec la commune organise des actions de sensibilisation, de prévention et d’information jusqu’au 5 décembre.



Le CEGIDD Ouest propose toute la journée ce mardi 1er décembre, dans la cour de l’espace culturel Sudel-Fuma, des dépistages sous un chapiteau de la Karavan Santé. Le Planning familial et la Kaz Oté mèneront aussi des tests.



Le public pourra ainsi obtenir de l’information sur la prévention et la sensibilisation contre le VIH.



Parallèlement à cette opération, le CEGIDD Ouest organise toute la semaine des dépistages sur rendez-vous au au 02 62 34 13 13. Le centre sera ouvert ce samedi matin de 9 à 12 heures.