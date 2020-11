Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des démoustications menées à Crève Cœur et l’Hermitage-les-Bains L’Agence Régionale de Santé La Réunion (ARS) va réaliser des démoustications dans le quartier de Crève Cœur et de l’Hermitage-les-Bains.



Les agents de l’ARS effectueront des pulvérisations les nuits du dimanche 22 au lundi 23 novembre et du mercredi 25 au jeudi 26 novembre 2020, de minuit à cinq heures du matin.



558 adresses sont concernées par les démoustications à l’Hermitage-les-Bains et 484 à Crève Cœur.



À noter qu’en cas d’imprévus (météo défavorable: pluie, vents ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.



L’ARS, habilitée à mener ces démoustications, n’intervient que dans les quartiers concernés par des regroupements de cas de dengue. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.



L’ARS donne également plusieurs recommandations à retrouver ci-dessous à propos de ces opérations de démoustication prévues par ces services.







Signaler via la page Allo propreté



Elles effectuent principalement l’enlèvement des dépôts sauvages de petit volume et de carcasses de voiture non immatriculées mais également les carcasses de véhicules immatriculés chez des privés avec l’autorisation des propriétaires concernés.



La Brigade Verte réalise la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible.



Si les dépôts sauvages ne se trouvent pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent eux mêmes les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites.



Vous pouvez faire remonter tout constat de ce type de situation dans votre voisinage sur le mail contact.dengue@mairie-saintpaul.fr



La Police Municipale vient également faire des verbalisations des auteurs de dépôt sauvage en flagrant délit ou sur indices donnés par les usagers permettant d’identifier les pollueurs. Elle traite aussi les carcasses de voiture immatriculées présentes sur le domaine public.



La Ville de Saint-Paul assure ces missions en complément de celles du TCO, chargé de réaliser la collecte des déchets, de celles des médiateurs du TCO et de celles de l’ARS engagés dans la lutte contre la dengue.



Alerter le TCO



Vous pouvez aussi alerter le TCO pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.



L’ARS vient démoustiquer uniquement si des cas de dengue sont confirmés dans un secteur.



