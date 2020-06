Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Des démoustications à La Caverne, Cap Champagne et Trou d’eau

L’Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) réalisera des démoustications dans les secteurs de La Caverne, Cap Champagne et Trou d’eau.



Dans ces quartiers, les agents mèneront des traitements les nuits du mercredi 17 au jeudi 18 juin 2020 et du dimanche 21 au lundi 22 juin, entre minuit et cinq heures du matin.





Découvrez les secteurs concernés par les démoustications avec les cartes fournies par l’ARS.















L’ARS publie d’ailleurs les calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter l’Agence régionale de Santé afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.



L’ARS, habilitée à mener ces démoustications, n’intervient que dans les quartiers concernés par des regroupements de cas de dengue.



Lutte contre la dengue L’ARS donne également plusieurs recommandations à retrouver ci-dessous à propos de ces opérations de démoustication prévues par ces services.

Un travail de nettoyage quotidien des équipes communales



La brigade verte intervient en complément de la BIRE sur le terrain. Ces deux brigades effectuent principalement le nettoyage des rues, l’élagage, l’enlèvement des encombrants et de dépôts sauvages mais également la verbalisation des auteurs de dépôts quand cela est possible.



Les agents du service Environnement, tout comme les ASVP de la Brigade verte et les agents de la BIRE se mobilisent. Et interviennent sur les multiples secteurs du territoire.



Les agents réalisent des rotations dans toute la commune. Des interventions réalisées progressivement d’après les secteurs de compétence.



En effet, si les dépôts ne sont pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent également les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites, via les équipes de la Direction Cadre de vie.



Alerter le TCO sur les dépôts sauvages Le TCO assure notamment la mission de collecte des déchets. Vous pouvez alerter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.



Soit en remplissant un formulaire en ligne sur son



Vous pouvez aussi les signaler à la

