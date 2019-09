Des démonstrations de sauvetage sportif à Trou d’eau

L’occasion de venir découvrir cette discipline lors de cette journée de démonstration ouverte à tous. Il faut être âgé de 7 ans, au minimum. Vous pourrez apprendre les gestes des sauveteurs sur des planches de sauvetage, des bouées tube et des beach flags.Les techniques de course et de nage seront aussi détaillées. Si vous vous souhaitez obtenir davantage d’informations, contactez les organisateurs au 06 92 75 33 11 ou cliquez sur la page Facebook de Run West. Une adresse électronique est également indiquée ci-dessous sur l’affiche de la manifestation accueillie à la Saline-les-Bains.