La grande Une Des cyclones plus nombreux et plus menaçants

Météo France a publié les prévisions de la saison cyclonique 2020-2021. L'activité pourrait être supérieure à la normale et les systèmes dépressionnaires devraient être plus nombreux à s'approcher des Mascareignes et de Madagascar. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 09:11 | Lu 389 fois





Des phénomènes plus nombreux



Les prévisionnistes du Centre Météorologique régional spécialisé de La Réunion estiment qu'il y aura entre 9 et 12 systèmes dépressionnaires baptisés cette saison. Le nombre de cyclone devrait osciller entre 5 et 7.



Les probabilités sont fortes avec 50% de chances d'avoir une saison cyclonique proche de la normale et 40% de risques qu'il y ait plus d'activité que d'habitude.



Des tempêtes plus menaçantes



"Une majorité de trajectoires seront orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest, amenant alors potentiellement ces systèmes à impacter les terres habitées, particulièrement la côte Est de Madagascar et la côte du Mozambique", précise le CMRS dans ses prévisions.



Il y a donc une activité normale à supérieure à la normale prévue pour la zone de la Grande île et des Mascareignes. Les spécialistes que les météores devraient cependant naître très loin à l'Est des terres habitées mais en grande majorité se déplacer vers l'Ouest.



Le retour de La Nina en cause



"Dans le Pacifique équatorial, un épisode La Nina a débuté et est prévu persister sur l’ensemble de l’été austral avec un pic d’intensité en décembre ou en janvier. L’amplitude de l’évènement devrait être modérée à forte avec une influence sensible sur le climat à l’échelle du globe. Au niveau de l’océan Indien, le Dipôle de l’Océan Indien (DOI), après avoir été temporairement négatif durant l’hiver austral (eaux plus chaudes que la normale sur l’océan Indien équatorial Est alors que la partie Ouest connaît des températures plus fraîches) va rester neutre au cours des prochains mois en laissant l’océan Indien équatorial à des températures proches ou légèrement supérieures à la normale. Du côté des subtropiques (entre 20°S et 40°S), une phase fortement négative du Dipôle Subtropicale de l’Océan Indien (DSOI), caractérisée par des eaux plus froides sur la partie Ouest du bassin que sur la partie Est, est en place depuis la saison cyclonique dernière. Celle-ci est prévue graduellement s’estomper au cours des prochains mois (phase globalement neutre du DSOI sans différentiel marqué de température de la mer entre l’Est et l’Ouest)."



La saison cyclonique 2020-2021 a démarré le 15 novembre. 2 systèmes dépressionnaires sont déjà suivis par les services de Météo France, dont Alicia, premier cyclone de la saison, depuis rétrogradé au stade de tempête. Météo France annonce que le nombre de météores pourrait être plus important que la normale, comme vous l'indiquait Zinfos974 début novembre . Aussi, les cyclones pourraient plus souvent se déplacer vers les terres habitées de La Réunion, Maurice, Rodrigues ou de Madagascar.Les prévisionnistes du Centre Météorologique régional spécialisé de La Réunion estiment qu'il y aura entre 9 et 12 systèmes dépressionnaires baptisés cette saison. Le nombre de cyclone devrait osciller entre 5 et 7.Les probabilités sont fortes avec 50% de chances d'avoir une saison cyclonique proche de la normale et 40% de risques qu'il y ait plus d'activité que d'habitude."Une majorité de trajectoires seront orientées vers l’Ouest ou le Sud-Ouest, amenant alors potentiellement ces systèmes à impacter les terres habitées, particulièrement la côte Est de Madagascar et la côte du Mozambique", précise le CMRS dans ses prévisions.Il y a donc une activité normale à supérieure à la normale prévue pour la zone de la Grande île et des Mascareignes. Les spécialistes que les météores devraient cependant naître très loin à l'Est des terres habitées mais en grande majorité se déplacer vers l'Ouest."Dans le Pacifique équatorial, un épisode La Nina a débuté et est prévu persister sur l’ensemble de l’été austral avec un pic d’intensité en décembre ou en janvier. L’amplitude de l’évènement devrait être modérée à forte avec une influence sensible sur le climat à l’échelle du globe. Au niveau de l’océan Indien, le Dipôle de l’Océan Indien (DOI), après avoir été temporairement négatif durant l’hiver austral (eaux plus chaudes que la normale sur l’océan Indien équatorial Est alors que la partie Ouest connaît des températures plus fraîches) va rester neutre au cours des prochains mois en laissant l’océan Indien équatorial à des températures proches ou légèrement supérieures à la normale. Du côté des subtropiques (entre 20°S et 40°S), une phase fortement négative du Dipôle Subtropicale de l’Océan Indien (DSOI), caractérisée par des eaux plus froides sur la partie Ouest du bassin que sur la partie Est, est en place depuis la saison cyclonique dernière. Celle-ci est prévue graduellement s’estomper au cours des prochains mois (phase globalement neutre du DSOI sans différentiel marqué de température de la mer entre l’Est et l’Ouest)."

Téléchargez Weza sur iOS et Android



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité