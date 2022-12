La grande Une Des cyclistes lancent une pétition pour une piste cyclable entre le Gol et L’Étang-Salé

Une pétition est en ligne afin de demander aux élus d’agir pour développer les pistes cyclables sur l’île, particulièrement entre Saint-Louis et L’Étang-Salé. La demande sera officiellement formulée par les associations auprès de la Région. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 11:37





Pour les associations de cyclistes, ce drame ne serait jamais arrivé sur une piste cyclable existait entre le rond point de l'usine du Gol et le pont Mathurin, comme ils le demandent depuis longtemps. Une pétition en ligne a été lancée afin d’appuyer la demande de création de cette voie cyclable.



L’objectif est d’atteindre les 2500 signatures afin de demander officiellement la création de cette piste cyclable. La demande sera formulée auprès des élus des collectivités concernées.



