Des croisiéristes accueillis à Saint-Gilles-les-Bains

La saison des croisières 2019-2020, avec une escale à La Réunion, a débuté le 12 novembre 2019 avec l’arrivée du navire, le MSC Orchestra. Ce mercredi 27 novembre 2019, ce sont les touristes du Queen Elisabeth qui ont posé le pied à Saint-Gilles-les-Bains pour un moment de détente et de découverte de la zone balnéaire.



Assuré par les équipes de la FRT (Fédération Réunionnaise de Tourisme), l’accueil a été chaleureux et les personnes, dès la descente du bus, ont eu droit à de claires explications avant de se rendre vers le port de plaisance et l’Aquarium. Un accueil qui devrait être reconduit jusqu’en avril 2020, période marquant la fin de la saison des croisiéristes.