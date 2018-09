Des cours de danse gratuits à Ravine Daniel

Double dutch et afrop (une danse composée de hip-hop et de maloya moring) : voici le contenu des cours organisés gratuitement tous les samedis après-midi au Case du quartier de Ravine Daniel. De 14 à 16 heures pour le premier style de danse et de 16 à 18 heures pour le second.



Ces séances se tiennent jusqu’au 28 novembre et s’adressent à tous. Il faut simplement être âgé de 7 ans et plus. L’association Kréolide propose ces initiations. Il s’agit d’une manifestation portée par la ville de Saint-Paul, la Région Réunion et le TERH GAL Ouest. Il faut réserver. Plus d’informations au 06 93 41 70 71.