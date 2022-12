Des coupures nocturnes de la RN2 à Saint-Suzanne

Le communiqué:



Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux de sécurisation dans le secteur Commune Carron, la circulation sera interdite entre l’échangeur de la Marine et celui de Quartier Français de 20h à 5h selon le programme suivant :



- Dans le sens Nord/Est les nuits des lundi 5 et mardi 6 décembre,

- Dans le sens Est/Nord les nuits des mercredi 7 et jeudi 8 décembre.



Une déviation sera mise en place par la RN2002.