Des coupures de courant programmées du 19 au 21 juillet à Saint-Paul

EDF à La Réunion informe tous ses clients de Saint-Paul, qu’ils seront concernés par une coupure d’électricité pour travaux :



– Le mardi 19 juillet entre 08h30 et 15h30 : Chemin Crescence Chemin Cryptomérias, Chemin Féoga 1 et rue Sarda GARRIGA

– Le Mercredi 20 juillet entre 0!h30 et 16h : Chemin Bruniquel, Chemin de l’Hermitage, Rue des Taille Vent, Résidence les Vavangues, rue Gabriel Guisthau, ruelle des Ajoncs, ruelle des Vavangues, rue Nany, route nationale 1

– Le Jeudi 21 juillet entre 9h et 14h : Chemin Bruniquel, Chemin de l’Hermitage, Rue des Taille Vent, Résidence les Vavangues, rue Gabriel Guisthau, ruelle des Ajoncs, ruelle des Vavangues, rue Nany, route nationale 1



Merci de votre compréhension.