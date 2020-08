Des coupures de courant prévues cette semaine à Saint-Paul

EDF à La Réunion informe tous ses clients de la commune de Saint-Paul, qu’ils seront concernés par une coupure d’électricité pour travaux :



– Mardi 25 août entre 8h05 et 16h30 : les secteurs concernés sont le Boulevard du Front de mer, Chemin des Raphias, Chemin Sans Souci, Rue Marius et Ary Leblond et la rue Pothier.



– Mardi 25 août entre 9h00 et 14h00 : seule la rue Général de Gaulle est concernée.



– Vendredi 28 août entre 09h15 et 12h00 : les secteurs concernés sont l’avenue des Francolins, l’avenue des Martins, l’avenue des Moutardiers, la rue des Béliers, la rue des Cailles et la rue des Coutils.