Des coupures de courant dans plusieurs zones de Saint-Paul

Suite à la réalisation de travaux organisés par EDF, des coupures de courant sont à prévoir dans certaines zones de la commune de Saint-Paul les mardi 26, mercredi 27 et vendredi 29 mai 2020.



Pour davantage d’informations sur ces perturbations, merci de consulter le site internet d’EDF à La Réunion.



Mardi 26 mai : des coupures entre 9 heures et 11 heures:



Rue Saint-Louis

Rue Joseph-Hubert



Mercredi 27 mai : des coupures entre 9 heures et 12 heures:



Rue des Argonautes

Avenue des Mascareignes

Allée des Îles Éparses



Vendredi 29 mai : des coupures entre 8 heures et 12 heures:



Rue des Seychelles

Chemin Lebon

Route Hubert-Delisle

Rue Louise et Jouan

Impasse de Myosotis

Chemin Grevileas

Impasse des Bananiers

Chemin Fleur Jaune

Chemin des Bambous

Chemin Dennemont