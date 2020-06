Des coupures de courant dans certaines zones de Saint-Paul

Des coupures de courant se produiront dans certaines zones de Saint-Paul le mardi 16 juin 2020, entre 10 heures et 15 heures, et le mercredi 17 juin, entre 9 heures à 11 heures, en raison des travaux menés par EDF.Les secteurs touchés le 16 juin, entre 10 heures et 15 heures, sauf incident :Chemin de la PiscineRue EssobLe secteur touché le 17 juin, entre 9 heures et 11 heures, sauf incident :Chemin SaferPour davantage d’informations sur ces perturbations, merci de consulter le site internet d’EDF à La Réunion.