Des coupures de courant cette semaine à Saint-Paul

[Rappel]

EDF à La Réunion informe tous ses clients des communes suivants, qu’ils seront concernés par une coupure d’électricité pour travaux:



Le lundi 14 octobre 2019 entre 8h et 12h

– Rue du Boucan Canot



Le jeudi 17 octobre 2019 entre 8h et 16h

– Chemin Tan Rouge

– Route de Fatima

– Avenue de l’Usine

– Rue Évariste de Parny

– Chemin de l’Auberge

– Chemin des Girofles

– Impasse Tinard



Le jeudi 17 octobre 2019 entre 7h et 16h

– Chemin Divon

– Route Hubert Delisle

– Chemin Vidot

– Impasse des Roses Amères

– Chemin Saulnier

– Chemin Auberval

– Rue des Verveines

– Impasse Ayapana

– Chemin Célestin

– Chemin Tavernier

– Chemin Carosse

– Chemin Palmiste les Bas