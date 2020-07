Des coupures d’électricité prévues ce lundi 13 juillet dans différents secteurs de Saint-Paul

EDF à la Réunion informe tous ses clients de la commune de Saint-Paul, qu’ils seront concernés par une coupure d’électricité pour travaux ce lundi 13 juillet 2020 :– Entre 08h30 et 15h00 : Boulevard du Front de mer, Chemin Neuf, Rue du 14 juillet 1789, rue du 19 mars 1946, Rue du 11 novembre, Rue du 20 Décembre.– Entre 09h00 et 15h00 : Rue du Boucan CanotPour plus d’informations sur ces perturbations, merci de consulter le site internet d’EDF à La Réunion.